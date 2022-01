La Russa: “Vlahovic-Juve? Non mi fa effetto. L’Inter vincerà lo scudetto”

Le parole dell'Onorevole e grande tifoso dell'Inter a proposito dei nerazzurri e non solo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Non mi fa effetto che la Juventus prenda Vlahovic. Non dimentichiamo che qualche anno fa hanno comprato Ronaldo, loro sono abituati a spendere soldi. Sono contento che il ragazzo rimanga in Italia. Non sono d’accordo sul fatto che la Juve non abbia una grande struttura, quello che gli manca è la mentalità ma ha una rosa di primissimo livello. E’ sicuramente una squadra un po’ anziana, soprattutto in difesa".