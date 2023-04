Inter, anche La Russa in viaggio verso Lisbona. Il presidente del Senato vicino alla squadra

L'Inter è partita ieri pomeriggio verso Lisbona e assieme a Inzaghi e alla squadra c'era anche la dirigenza e il presidente Steven Zhang. Ma non solo, ospite del club nerazzurro c'era anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, grande tifoso nerazzurro, che non ha voluto mancare al grande appuntamento.

"Ignazio La Russa, presidente del Senato, ieri è volato con la squadra di Inzaghi, chiacchierando a lungo con il numero uno del club Steven Zhang. Ha pure partecipato alla ricognizione sul campo del “Da Luz” dei giocatori, fianco a fianco con i due amministratori delegati, quello per la parte sportiva Beppe Marotta e quello per la parte corporate Alessandro Antonello. La Russa, che a palazzo Madama appena sei giorni fa aveva ricevuto proprio l’ambasciatore del Portogallo, Bernardo Luis de Carvalho Futscher Pereira, è comunque a Lisbona solo nella veste di tifoso. Del resto, spesso lo si vede a San Siro e anche in alcune partite in trasferta, compatibilmente alla vecchia attività politica e al ruolo istituzionale che ricopre dallo scorso ottobre", riporta La Gazzetta dello Sport.