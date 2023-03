La Stampa – Inter, Inzaghi per sfatare il tabù post-Coppa. Juve, possibile “allegrata”

"Se il Derby d’Italia non è mai una partita qualunque, figurarsi questo Inter-Juve dopo tutto quel che è successo", scrive La Stampa

Matteo Pifferi

"Se il Derby d’Italia non è mai una partita qualunque, figurarsi questo Inter-Juve dopo tutto quel che è successo in questi mesi ai bianconeri tra giustizia penale e sportiva. Quel -15 in classifica aleggerà stasera su un San Siro strapieno e proprio intorno alla doppia classifica si accende la sfida dell’orgoglio delle due eterne rivali". Apre così l'articolo de La Stampa in merito alla super-sfida di questa sera con l'Inter e Inzaghi che rivendicano il secondo posto reale, mentre i bianconeri difendono quello virtuale, senza considerare la penalizzazione.

Il 180° derby d'Italia non mette in palio lo scudetto ma Inzaghi e Allegri si giocano tanto, tantissimo. "L’Inter ha fatto il pieno di autostima in Champions e vuole rilanciarsi in campionato dopo la sconfitta a La Spezia (8° ko su 26 partite), ma soprattutto vuole sfatare il tabù post-coppe con tre sconfitte nelle ultime sei partite dopo gli impegni europei", spiega il quotidiano che conferma come Inzaghi dovrà rinunciare a Skriniar, Bastoni e Gosens, con Lukaku che completerà l'attacco assieme a Lautaro.

Coperta corta anche per Allegri che dovrà fare meno di Milik e Miretti oltre ad Alex Sandro e Pogba e allo squalificato Kean, con Chiesa e Di Maria non al 100%. L'argentino, però, dovrebbe partire titolare mentre l'ex Fiorentina dalla panchina e subentrare a gara in corso. "Il campione del mondo non si allena da dieci giorni e questa mattina sosterrà l’ultimo provino, ma ieri nell’allenamento è stato provato il 19enne Matias Soulé al fianco di Vlahovic (mai a segno a San Siro in 5 partite). L’“allegrata” è possibile e il giovane argentino, che domenica scorsa ha realizzato il suo primo gol in bianconero, sogna il debutto nel Derby d’Italia con un ruolo da protagonista", scrive La Stampa.