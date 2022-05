La Torre: “Perisic, ecco cosa lo ha reso un atleta quasi bionico. Brozovic…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Antonio La Torre, direttore tecnico Fidal, parla dello straordinario stato di forma dell'esterno

«Ivan alla disciplina e al lavoro aggiunge una cultura slava introdotta in Italia da Nikolic, quando arrivò a Varese. Perisic ama il basket e gioca prima e dopo ogni allenamento ad Appiano. Brozovic non è esplosivo come Ivan, ma corre come un matto e non fa fatica».