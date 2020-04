Labate: “Ecco i miei tre giocatori preferiti della storia dell’Inter. Conte alla Juve era…”

Intervenuto in diretta su Instagram con Pierluigi Pardo, il giornalista del Corriere della Sera Tommaso Labate, grande tifoso interista, ha risposto così alla domanda sui tre giocatori nerazzurri più amati:

“Due li pesco dall’Inter che mi ha cambiato la vita, quella del 1988-89. Lothar Matthaus e Aldo Serena, 22 gol e perle incredibili come il gol con la Juve saltando in testa a Tacconi. Il terzo è Milito, una storia incredibile di un ragazzo di una famiglia di origine calabresi. Due fratelli che giocano a calcio, il più quotato era l’altro, Gabi, che ha giocato al Barça. Diego era un quasi 30enne arrivato dal Genoa. E anche il come è arrivato, con la busta lanciata all’ultimo minuto”.

GIOCATORE PIU’ ANTIPATICO DELLA JUVE? – “E’ stato Antonio Conte“.

CHI AVREI VOLUTO DALLA JUVE? – “Mi piaceva molto Ravanelli. Era uno da Inter, non era fortissimo ma dava l’anima. E quell’esultanza meravigliosa, mi piaceva tantissimo. Tifai poi per il Middlesbrough quando andò in Inghilterra”.