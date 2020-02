Labate: “Eriksen spaesato tipo Kovacic. Lautaro? È come quando hai la moglie carina…”

Del momento di Eriksen e del corteggiamento del Barcellona a Lautaro ha parlato, a tutti convocati, il giornalista tifoso dell’Inter Tommaso Labate:

“Piacere di aver fatto la sua conoscenza Eriksen. Però confesso che non sono un Eriksen entusiasta, mi sembrava spaesato tipo Kovacic. Nessuno comunque mette in dubbio le capacità balistiche di Eriksen. Conte in questa stagione ha già dimostrato di saper cambiare. Non tanto sul modulo, quanto nell’approccio alla partita ci siamo tolti la iattura della squadra con i blackout pazzeschi nel secondo tempo. In questo l’Inter è già cambiata. Le parole di Messi su Lautaro? E’ come quando hai la moglie carina, i complimenti ti fanno piacere, poi scatta anche la gelosia. Sono felice di averci visto lungo con Lautaro, però temo che l’assalto delle grandi ci sarà, dovremo convincerlo a restare.”