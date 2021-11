Labate: “Inzaghi? Cambi non pezzo forte, ma l’Inter gioca bene e tutti si divertono”

Il giornalista, e noto tifoso nerazzurro, ha detto la sua sul momento della squadra e sul lavoro dell'allenatore

Tommaso Labate, noto giornalista e tifoso dell'Inter dichiarato, ha parlato a Tiki Taka della squadra nerazzurra e della gara con il Napoli: «I cambi di Inzaghi? Non penso che siano il problema dell'Inter. Ho avuto qualche piccolo problema con la visione della partita e ho trovato Vidal in campo, non l'avevo visto entrare. Poi una sofferenza uniforme. Non ha i cambi tra le migliori qualità. Ma fa giocare la partita in modo che tutti si divertono. Anche Mourinho non faceva grandi campi. Non eccelle in questo, ma fa giocare la partita benissimo».