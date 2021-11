Libri, Tommaso Labate lancia il suo “Interista Social Club”: viaggio nell’interismo

E' uscito da qualche giorno il nuovo libro del giornalista, e grande tifoso nerazzurro, Tommaso Labate. Si chiama "Interista Social Club".

Tommaso Labate prende le mosse dalla recente vittoria dello scudetto del 2021 da parte della sua Inter per accompagnare il lettore alla scoperta della grammatica del tifo calcistico, attraverso un vero e proprio viaggio nell' interismo . Una riflessione in cui sport e costume, analisi e narrazione si intrecciano fino a toccare la società, la cultura e la politica del Paese nel suo complesso.

Un viaggio al termine di notti insonni in cui, sullo sfondo dei ricordi, si stagliano avvenimenti felici, come la conquista dello scudetto del 2008, o delusioni laceranti, come il titolo perso all'ultima giornata il 5 maggio 2002, fatidica data dalla quale Labate trae spunto per imbastire uno dei capisaldi della sua personale analisi dell'indole interista.