Labate: “Suning può fare una sola cosa per non perdere la gloria. La devono agli interisti”

C'è fermento in casa Inter per l'evoluzione sulla situazione relativa al futuro di Antonio Conte. L'allenatore sembra ormai vicino all'addio ai nerazzurri e tanti tifosi interisti non l'hanno presa benissimo. Anche Tommaso Labate, giornalista del Corriere della Sera, ha espresso il suo disappunto nei confronti della società: