Lady Hakimi sbotta dopo le critiche: “Interessata ai soldi? Achraf non guadagnava e io…”

Hiba Abouk sta tentando di voltare pagina, dopo la rottura definitiva con l'ex calciatore dell' Inter Achraf Hakimi . Il terzino è al centro di un'inchiesta per un presunto atto di violenza sessuale ai danni di una giovane donna. Hiba , secondo quanto riportato da alcuni media, avrebbe fatto richiesta tramite i suoi avvocati della metà del patrimonio del calciatore. Ma Achraf ha intestato tutti i suoi beni alla madre. L'attrice è stata presa di mira sui social per le sue richieste economiche. Tante critiche e anche insulti, come se fosse interessata solo ai soldi di Achraf.

La giornalista María Patiño, indignata per le continue critiche che l'attrice sta ricevendo in questo periodo, ha inviato un messaggio a Hiba Abouk, che non ha esitato a risponderle con queste parole rassegnate: “Ciao, María. È il mondo maschilista e misogino in cui viviamo. Senza considerare che, quando abbiamo iniziato la relazione, lui non guadagnava e io ero più conosciuta di lui. La cosa buona è che quello che dicono non mi riguarda più. Voglio essere discreta in modo che il domani non influisca sulla nostra famiglia. Ho fiducia nella giustizia e nel buon senso, che è dalla mia parte".