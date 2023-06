Le parole dell'agente Fifa: "Vicario? È ambito anche all’estero, specialmente in Germania e in Inghilterra da vari top club"

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Stefano Ancillotti, agente FIFA, ha parlato così del futuro di Guglielmo Vicario, primo obiettivo dell'Inter in caso di partenza di André Onana: “Sotto i 20 milioni di euro credo che non se ne parli nemmeno. È ambito anche all’estero, specialmente in Germania e in Inghilterra da vari top club”.