Lagae (Het Nieuwsblad): “Belgio? Lukaku la preoccupazione più grande del CT”

Le parole del giornalista belga che seguirà da vicino i diavoli rossi in Qatar durante il mondiale che sta per iniziare

Bart Lagae, inviato di Het Nieuwsblad in Qatar, ha parlato delle ambizioni del Belgio e della situazione di Romelu Lukaku ai microfoni di TMW. Queste le sue considerazioni: "Se tutti dovessero essere al top, allora probabilmente l'obiettivo sarà quello di arrivare in fondo. Ma è difficile guardare lontano: il gruppo è difficile e probabilmente dopo rischiamo di trovare Spagna o Germania e successivamente Portogallo o Brasile. Se arriviamo ai quarti di finale allor sì, potremo diventare Campioni del Mondo ma...".

"Lukaku è la preoccupazione più grande per il ct Martinez e per l'intero paese. Non c'è nessun giocatore, neanche due, che possano rimpiazzarlo. Tutta la fiducia èp nelle mani di Lieven Maeschalck, il fisio che ha lavorato con lui per tutta la sua carriera. All'Europeo è riuscito a mettere in piedi Axel Witsel che tornava da un brutto infortunio al tendine d'Achille".