L’AIA programma una conferenza stampa per analizzare la stagione sportiva: presente Rocchi

Analisi della stagione arbitrale

Martedì prossimo, 24 maggio, subito dopo la conclusione del campionato di serie A, l'Associazione Italiana Arbitri terrà una conferenza stampa alle ore 10 presso il Centro tecnico federale di Coverciano. Saranno presenti il presidente dell'AIA Alfredo Trentalange, il vicepresidente Duccio Baglioni, il responsabile della CAN Gianluca Rocchi ed il responsabile della CAN C Maurizio Ciampi. L'occasione sarà quella di effettuare un'analisi sulla stagione sportiva.