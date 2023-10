Barcellona, ufficiale il rinnovo del 16enne Yamal: fissata clausola da 1 miliardo

Va anche precisato che vista l'età del giocatore in questione, minorenne, il contratto non poteva avere durata superiore ai tre anni

E' la storia di Lamine Yamal , il nuovo fenomeno venuto fuori dalle giovanili del Barcellona, tradizionale fucina di campioni. All'età di 15 anni, 9 mesi e 16 giorni Yamal ha debuttato nella Liga con il Barcellona, diventando il più giovane esordiente nella prima squadra blaugrana. Poi, a 16 anni e 57 giorni c'è stata anche la 'prima volta' nella nazionale maggiore spagnola, nella partita vinta dalla Roja per 7-1 in casa della Georgia: Yamal ha segnato il settimo gol dei suoi e quindi è diventato, l'8 settembre scorso, sia il più giovane esordiente sia il marcatore più precoce nella storia della nazionale spagnola.

Ora per il ragazzo è arrivato anche il rinnovo del contratto, firmato oggi alla presenza del presidente Joan Laporta, del vicepresidente Rafa Yuste e del direttore sportivo Deco, e fa notizia il fatto che nell'accordo che lo lega al Barcellona fino al giugno del 2026 ci sia una clausola di rescissione che è, appunto, di un miliardo di euro. Va anche precisato che vista l'età del giocatore in questione, minorenne, il contratto non poteva avere durata superiore ai tre anni, altrimenti il Barça avrebbe proposto a Yamal e al suo agente Jorge Mendes uno di durata superiore. Se ne riparlerà quando Yamal, nato nel luglio del 2007, diventerà maggiorenne.