Lamouchi: “Impressionato dal modo di lavorare dell’Inter. Lukaku tornato con…”

Sabri Lamouchi, ex centrocampista francese dell'Inter, ai microfoni di 1 Radio Station ha promosso le mosse estive dei nerazzurri: "Lukaku tenterà di fare molto bene perché è tornato con grande motivazione. In generale, sono impressionato dal modo di lavorare del club, in particolare dell'operato di Inzaghi e dall'ad Marotta. L'Inter potrebbe essere la migliore in Italia".