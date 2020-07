Lampard su Giroud: “È importante per noi, non mi ha dato mai problemi. A gennaio gli ho detto…”

Frank Lampard si tiene stretto Olivier Giroud. L’attaccante francese è stato protagonista contro il Norwich segnando il gol vittoria. “Si merita molto credito e poco prima del lockdown è entrato ed è stato protagonista“, ha detto Lampard. “Non mi ha mai dato problemi, si è sempre allenato brillantemente. Quando Tammy (Abraham) stava giocando molto bene all’inizio della stagione ed era spesso titolare, la sua professionalità (Giroud) è sempre stata sempre buona. Gli ho detto a gennaio che volevo che rimanesse, è stato fantastico ha gestito tutto e ha continuato a dimostrarlo nel modo in cui si è allenato e nel modo in cui ha giocato. È importante per noi“. A gennaio l’attaccante francese è stato a un passo dal vestire la maglia dell’Inter.

(Reuters)