Inter, alle 13 il lancio del “fan token”: ecco cosa potranno fare i tifosi

Scatta oggi la prima iniziativa legata alla partnership con Socios.com e il gruppo Chiliz, nuovi sponsor nerazzurri

"Oggi l'Inter lancia il suo "fan token", effetto dell'accordo di sponsorizzazione con il gruppo Chiliz che ha portato alla presenza di Socios.com sulle maglie nerazzurre. Alle 13 i tifosi nerazzurri, sulla piattaforma di Socios, avranno la possibilità di acquistare i "fan token" a due euro l'uno. In pratica potranno dotarsi di questa forma di moneta virtuale che consente di partecipare a una serie di attività legate alla vita del club e della squadra: quiz sondaggi, giochi. Per dare un'idea, la prima opportunità sarà quella di inventare lo slogan di incitamento che sarà scritto nel tunnel di collegamento tra gli spogliatoi e il campo di San Siro. L'idea migliore comparirà lungo il percorso dei calciatori, in occasione della partita casalinga con il Bologna (18 settembre). Il messaggio vincente sarà mostrato anche sui pannelli che scorrono a bordocampo. È l'inizio di un nuovo modo di vivere il tifo, soprattutto per le generazioni più giovani".