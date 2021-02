CdS: “Inter, stasera Conte non può affidarsi al lancio lungo per Lukaku. Serve…”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, parlando della sfida di questa sera tra Inter e Juventus, sostiene che Antonio Conte dovrà fare a meno della sua solita tattica, ovvero il “lancio lungo per Lukaku”:

“Conte dovrà sorprendere il suo giovane collega in altre zone del campo, sarà costretto ad attaccarlo con armi più sofisticate, non col lancio lungo per Lukaku. La palla alta potrà avere un senso solo sui calci d’angolo, quando in area bianconera arriveranno Skriniar e De Vrij, le torri della difesa, ma l’inizio della manovra dovrà cambiare. Serve la palla a terra per Sanchez e Lautaro Martinez, serve un accompagnamento diverso, più tecnico e meno fisico. C’è un giocatore a cui la Juve dovrà dedicare un’attenzione particolare, è Barella“.

(Fonte: Corriere dello Sport)