Landini: “Juve incompleta, Dybala sopravvalutato. Roma? Mou non ha capito…”

Le parole dell'ex calciatore: "Mourinho non ha ancora capito bene come si è evoluto, nel frattempo, il calcio italiano. Domenica la Juve è favorita"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Fausto Landini, ex calciatore, ha parlato così del momento della Juventus di Massimiliano Allegri: "Io lo sapevo fin da subito che la Juve non avrebbe vinto... Perchè la Juve è incompleta, mal assortita e senza identità di gioco. Manca una punta vera - Morata non lo è - un centrocampista e un esterno. Dybala fuoriclasse? Assolutamente no, per me è molto sopravvalutato. Fa il "furbetto", corricchia e si gestisce. Non dà mai tutto per la squadra. In più, con lui che va a zonzo per il campo, Morata è troppo isolato davanti. Roma? La Roma sta peggio della Juve... Perchè Mourinho non ha ancora capito bene come si è evoluto, nel frattempo, il calcio italiano. Domenica la Juve è favorita".