Lanna: “Il Genoa ha una buona solidità. Ecco cosa è successo contro l’Inter”

Le parole dell'ex calciatore a proposito della dura batosta del club ligure a pochi giorni dal derby

Marco Lanna, ex calciatore, ai microfoni di TMW ha parlato del Genoa di Ballardini, reduce dalla sconfitta con l'Inter, che ora affronterà la Sampdoria nel derby della Lanterna: "Ieri nella Samp c'è stato un po' do turno over per il derby. I blucerchiati stanno facendo un buon campionato e hanno gli uomini per giocare buone gare. Il Genoa affrontava l'Inter che è di un altro livello e prender gol così presto cambia il match. Credo che i rossoblù ora abbiano comunque dimostrato una buona solidità. Tornando alla Samp, Ranieri ieri si aspettava forse di più dai cambi fatti nella ripresa e fa bene a tener alta l'asticella. La salvezza non è ancora raggiunta".