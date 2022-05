Lanna: “Inter forte, ma la Samp ha valori importanti. Giochiamo con la testa libera”

Intervistato dal Corriere della Sera, il presidente della Sampdoria ha parlato della gara contro l'Inter

Intervistato dal Corriere della Sera, il presidente della Sampdoria, Marco Lanna, ha parlato dell'ultima gara di campionato. I blucerchiati affronteranno l'Inter a San Siro e come il Sassuolo saranno arbitri dello scudetto. "Vorrei ricordare che dopo esserci tolti mentalmente il peso dello spettro retrocessione domenica scorsa, l’indomani abbiamo battuto la Fiorentina. Perciò mi auguro di proseguire su questa strada. Siamo consapevoli che la squadra di Inzaghi sia fortissima e in grado di macinare ogni avversario anche in Europa. Detto questo, la Sampdoria ha voglia di dimostrare che nonostante l’annata storta, ha valori importanti".