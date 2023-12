Le parole dell'ex calciatore: "Non l'ho sentito in merito. Non ne ho idea, il prossimo anno sceglierà ciò che secondo lui è più stimolante"

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Davide Lanzafame, ex calciatore, ha parlato così del futuro di Antonio Conte: "Non l'ho sentito in merito. Non ne ho idea, sicuramente aspetta l'occasione giusta per tornare in panchina. Il prossimo anno sceglierà ciò che secondo lui è più stimolante".