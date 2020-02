Lapo Elkann difende Agnelli: “Ha fatto tanto per il calcio italiano e internazionale. Mi chiedo perché…”

Lapo Elkann ha risposto su Twitter alle critiche arrivate nei confronti della Juventus nelle ultime ore dopo la decisione della Lega Calcio di rinviare le 5 partite, tra le quali la super sfida contro l’Inter, inizialmente a porte chiuse, per far fronte all’emergenza legata al Coronavirus: “Prima di essere juventini, interisti, ecc… siamo italiani. Non dimentichiamocelo mai. Mio cugino Andrea ha fatto tanto per la Juve ed il calcio italiano e internazionale. Io gli voglio un mondo di bene e gli sono grato per ciò che ha dato e dà a noi Juventini oltre che agli amanti del calcio“.

Lapo ha poi aggiunto: “E viene da chiedermi perché molti in un momento così difficile abbiano la voglia di alimentare polemiche. Ci sono priorità che vanno oltre la passione del calcio di tutti“.