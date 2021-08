Lapo Elkann: “Mi spiace vedere l’Inter in difficoltà. Festeggiare è da mediocri”

Il tweet del tifoso juventino: "A me dispiace vedere una grande squadra come l’Inter in difficoltà"

Marco Astori

Le difficoltà a livello finanziarie dell'Inter, che stanno costringendo il club a cedere i suoi pezzi più pregiati, stanno ovviamente facendo gioire le tifoserie avversarie, che vedono i Campioni d'Italia in carica indebolirsi con addii illustri. Non è di questo avviso Lapo Elkann, tifosissimo della Juventus, che su Twitter ha scritto questo messaggio: "A me dispiace vedere una grande squadra come l’Inter in difficoltà. E credo sia da mediocri festeggiare un momento difficile di un avversario. That’s all folks".