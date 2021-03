Laporta: “Messi? Nel 2006 offerta stratosferica dell’Inter. Situazione Barça? Anche Juve, Inter…”

In una lunga intervista a El Larguero, Laporta, candidato alla presidenza del Barça, ha parlato di Messi e della situazione economica del club

In una lunga intervista a El Larguero, Joan Laporta, candidato alla presidenza del Barça, ha parlato delle elezioni in programma domenica prossima e ha affrontato la situazione di Leo Messi. "Penso che ci siano più possibilità che continui con me senza che questo significhi che rimarrà. Voglio lo stesso per Busquets, Jordi Alba o Piqué… farò la squadra più competitiva del mondo e lui sa qual è la situazione economica. Gli altri candidati non hanno lo stesso rapporto con lui. Sento che Leo vuole restare. E se mi chiedi un consiglio, come fece suo padre nel 2006 quando ricevette un'offerta stratosferica dall'Inter, gli dirò di restare. Ha bisogno che ci sia un pubblico e che sia ringraziato per quello che fa per il club".