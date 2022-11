Laporta: “FFP? Penalizzati dall’eliminazione in Champions. La Superlega…”

Il presidente del Barça, Joan Laporta , in questi giorni si trova in Colombia su iniziativa della Fundació Barça e dell'UNHCR, e ha partecipato al programma 'El Món a RAC1'. Il presidente è tornato a parlare del progetto della Superlega : "C'è un bonus di un miliardo da distribuire tra i club fondatori nel primo anno. A stagione potremmo guadagnare tra i 300 e i 350 milioni di euro".

"C'è un enorme potenziale a livello di marketing, diritti televisivi... è tutto basato sulla 'performance'. A marzo ci sarà la risoluzione del Tribunale del Lussemburgo che penso ci sarà favorevole, ma se non dialoghiamo con la UEFA, non servirà a nulla. Deve essere fatto insieme alla UEFA, ma i club sono quelli che governano questa competizione, siamo noi che paghiamo ai nostri giocatori. Stiamo risolvendo i problemi economici senza la Superlega, ma se entriamo ci aiuterà ancora di più. Ora entreremo nei livelli pre-pandemia e saremo uno dei club più solidi al mondo. Rinnovo Dembelé? Siamo contenti di Ousmane, non è quello con cui siamo più impegnati. Siamo limitati dal 'fair-play', che ci ha penalizzato anche per l'eliminazione dalla Champions League, ma stiamo compensando con le sponsorizzazioni".