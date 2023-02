Laporta risponde a Tebas: “Ha un’ossessione per me e per il Barcellona, non mi dimetto”

Joan Laporta risponde ad Javier Tebas. Il presidente della Liga ieri ha chiesto le dimissioni di quello del Barcellona per il caso dei pagamenti all'ex arbitro Negreira. Oggi la risposta, durissima. "Ricordo che Tebas è una persona che in carriera ha già mostrato la sua animosità nei confronti del Barça - ha detto Laporta - Già nel 2005, da vicepresidente dell'Alavés, aveva già fatto una denuncia perché non voleva che Messi giocasse per il Barca. Non perdona che non abbiamo firmato l'accordo con CVC, che è un accordo che controlla. È il suo solito modus operandi. La sua intenzione di dominare il Barca da lontano viene fuori, da anni. Ha capito che non può farlo con me. Non darò al signor Tebas la soddisfazione di dimettermi. Quella è una decisione che spetta ai soci".