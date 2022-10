Laporta: “Superlega, presto novità. Mi fanno ridere quei club che dicono…”

Intervenuto all'Assemblea Generale Ordinaria del Barça dove i soci approveranno il bilancio 2021/22, Joan Laporta è tornato a parlare della Superlega e ha analizzato al situazione del calcio. "Rifletto sulla situazione finanziaria dei club in Europa. Non vogliamo che succeda di nuovo. È molto preoccupante, i club si assumono tutti i costi e tutti i rischi. Il calcio europeo ha una dinamica negativa di presenze agli stadi e di copertura televisiva e di attrarre giovani, sedotti da altre forme di intrattenimento. In più c'è la distorsione dei club statali, con risorse illimitate. Destabilizza chiaramente. Uno degli errori del consiglio precedente era quello di cercare di competere finanziariamente con il ritmo di questi club, che non hanno visione né seguono le regole".