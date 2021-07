Larini sull’Udinese: “Come si rimpiazza De Paul? Ripenso alla cessione di Sanchez e…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, il dirigente Fabrizio Larini ha parlato così di come l'Udinese ripartirà senza Musso e De Paul

"Hanno perso due pezzi importanti, che hanno contribuito in questi ultimi anni in cui la squadra non è stata all'altezza delle aspettative. Non hanno saputo mantenere un livello continuativo, soffrendo abbastanza. Forse l'ultimo è quello in cui hanno sofferto meno. Sappiamo però che la società è capace di tirare fuori il cilindro dal coniglio all'improvviso. La distrazione del Watford potrebbe aver inciso, ma per altri aspetti c'è stata della sinergia. Penso al ritorno di Pereyra, a Deulofeu che poteva essere importante".