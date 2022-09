Larini (ex ds Udinese): “L’Inter? Domenica rischia, non c’è un favorito”

Fabrizio Larini, ex direttore sportivo dell'Udinese, in un'intervista concessa a Il Gazzettino ha parlato della sfida di domenica tra i fiulani e l'Inter: "L'Udinese dispone di individualità di spicco come Pereyra e Deulofeu, grandi giocatori che probabilmente farebbero bene anche in uns squadra diciamo più ambiziosa. Poi c'è Beto, che se recupera definitivamente la migliore condizione può fare la differenza. Ma ci sono pure Becao e Walace, limitandomi a ricordare la cosiddetta vecchia guardia".

"Si scontrano le due squadre più forti dal punto di vista della fisicità dei calciatori, sarà una gara interessante e molto bella. Non c'è un favorito, ma l'Inter di questi tempo non sta giocando come potrebbe. Per me rischia: i bianconeri hanno grande entusiasmo e stanno bene".