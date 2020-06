La Russa: “Stadi chiusi scelta assurda. Conte e Gattuso? Stessa grinta ma curriculum diversi”

Il noto tifoso dell’Inter Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e senatore di Fratelli d’Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Trovo ancora assurdo che si possa andare a cinema o a teatro e non lo si possa fare con i tifosi allo stadio, seppur con numeri ridotto. Non capisco questa cosa. Lo stadio è all’aperto mentre i cinema sono al chiuso. La Germania non la imitiamo, la subiamo. Napoli-Inter? Il Napoli mi sta simpatico ma io sono tifoso dell’Inter. Sono curioso di vedere questa partita, si scontrano due allenatori tifosi. Chi è più Merkel? Nessuno dei due. Non faccio paragoni politici. Si assomigliano dal punto di vista della grinta. Conte dalla sua ha un curriculum che Gattuso ancora non ha ma che gli auguro di avere un giorno. Mi piace però molto l’attacco del Napoli. Potrebbero dare filo da torcere a qualunque difesa con la loro velocità. Serve un centrocampista che riesca ad innescarli bene. 5 sostituzioni? Io avrei lasciato le tre sostituzioni. Farle tutte e 5 nel secondo tempo significherebbe cambiare 10 calciatori in totale. Sarebbe un’altra partita completamente!”.