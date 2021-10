Lasarte (ct Cile): “Sanchez? I pochi minuti all’Inter un problema. Ma abbiamo bisogno di lui”

In conferenza stampa della sfida contro il Perù, Martin Lasarte, commissario tecnico del Cile, ha parlato anche della situazione di Sanchez

In conferenza stampa in vista della sfida contro il Perù, Martin Lasarte, commissario tecnico del Cile, ha parlato anche della situazione di Alexis Sanchez, che in questo inizio di stagione sta trovando poco spazio nell'Inter di Simone Inzaghi: