Martin Lasarte: “Il Barça è stato ingiusto con Vidal e Suarez. Per chi ha buona memoria…”

Martin Lasarte si scaglia contro il Barcellona. Secondo l’allenatore la colpa del club blaugrana è quella di aver scaricato due giocatori come Vidal e Suarez: “Sono uno di quelli che pensa che il Barcellona sia stato molto ingiusto. La partita è finita 8-2 contro il Bayern Monaco e a quel punto dovevano andare via tutti e alla fine invece ne sono usciti tre: Rakitic, Suarez e Vidal. I colpevoli tra virgolette sono finiti per essere Suarez e Vidal quando non invece non lo erano. Per quelli con una buona memoria, se era per via della partita, anche Messi allora doveva andarsene. Chi ha giocato meglio in quella partita è stato Vidal, il gol è stato di Suarez“.

(redgol.cl)