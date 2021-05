Laudisa: “Allegri-Juve pista possibile, occhio al Real Madrid. Sarri e Spalletti…”

Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così a Radio Marte del futuro di alcuni allenatori

"Sarri, Allegri e Spalletti? Allegri ha varie frecce nell'arco, quella più prossima può essere la Juventus ma occhio al Real Madrid e al PSG. Gli altri due mi sembrano in una lista di attesa pericolosa: per un motivo o per l'altro non vedo panchine per il loro livello. Giuntoli? Alla fine secondo me rimarrà, il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti, peraltro ha un contratto triennale. Non vedo all'orizzonte offerte così invoglianti da indurlo a mollare. Con De Laurentiis ogni giorno è impegnativo ma mi pare che il logorio i protagonisti di questa vicenda lo sopportino bene".