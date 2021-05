Laudisa: “Conte dovrebbe restare un altro anno all’Inter. Su Spalletti…”

Le parole del giornalista sul futuro di diverse panchine di Serie A, dal Napoli all'Inter fino alla Juventus

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Carlo Laudisa , giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così del futuro di diverse panchine di Serie A: "Per quanto riguarda la scelta del nuovo allenatore, De Laurentiis sta lavorando su più tavoli, non sta pensando solo a Spalletti .

Con l’Inter, che non era forte come quella attuale, Spalletti ha raggiunto due volte la qualificazione in Champions League. Il suo problema è sempre stato quello di non saper gestire al meglio le pressioni derivanti da una grande piazza, come successo sia a Roma con Totti sia a Milano con Icardi.