Laudisa: “Inter la più continua, dietro c’è un’ammucchiata. L’anno prossimo…”

Le considerazioni del giornalista sulle squadre di vertice e sul distacco dell'Inter rispetto altre altre

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport: "Tante società sono sullo stesso piano, l'Inter ha avuto più continuità per lo Scudetto. Dietro c'è un'ammucchiata e il Napoli è emblematico a riguardo: ha una caratura tecnica cresciuta negli anni. La Roma uguale, la Lazio prima del COVID-19 era addirittura in testa alla classifica. Il problema sarà dopo con il calo degli introiti, magari l'anno prossimo non sarà così agguerrita la lotta alla Champions League perché molti dovranno ridimensionare".