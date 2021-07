Laudisa: “Maratona Nandez-Inter. Mancano ancora tasselli a Marotta e Ausilio”

L'aggiornamento proposto dall'esperto di mercato sulla trattativa per l'uruguaiano e su altri temi caldi

Nel suo focus per la Gazzetta dello Sport di oggi, Carlo Laudisa ha parlato delle principali trattative che tengono banco in casa Juve, Inter e Milan: "Da settimane ormai si parla del suo approdo alla Juve, ma il Sassuolo non molla: vuole 40 milioni e ora fa presente di avere un’altra mega offerta dalla Premier. Stavolta da una big della Champions: molti indizi portano al Liverpool. E Locatelli preferirà Klopp o Allegri? Il Sassuolo si augura d’indurre in tentazione l’ex milanista che sinora ha dimostrato coerenza nell’aspettare la Juve. Nasce così uno spettacolare braccio di ferro, come da tempo non si vedeva in A. Su questa falsariga c’è anche la maratona Nandez-Inter. Il Cagliari sta aprendo al prestito, ma mancano ancora tasselli al puzzle di Marotta e Ausilio. Anche su questo fronte occorre pazienza, dote indispensabile pure per il Milan che vuole in prestito Ziyech dal Chelsea o il Napoli che aspetta Emerson Palmieri sempre dai Blues".