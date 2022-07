Laudisa: “L’Inter fa bene, Pinamonti vale davvero 20 milioni. Bergamo nuova rampa di lancio”

Ballano ancora un po’ di milioni ed è normale che all’Inter cerchino di non scendere sotto quota 20, mentre a Zingonia non vogliono spingersi oltre quota 15: anche perché il giocatore ha già scelto di giocare con Gasperini e non vede alternative. La storia del centravanti di Cles, però, suggerisce altre considerazioni che vanno al di là della semplice trattativa. Andrea Pinamonti, infatti, era finito in un pericoloso limbo. Passato al Genoa con una valutazione da 20 milioni di euro e uno stipendio da 2 milioni netti a stagione c’era il rischio concreto che si perdesse per strada. Quella stagione non fu certo un successo con il misero bottino di 5 reti. Invece nell’ultimo campionato a Empoli Andrea è riuscito a mettere a segno ben 13 gol, dimostrando di aver trovato quella naturalezza che forse non aveva accompagnato i suoi pur promettenti esordi in maglia nerazzurra.