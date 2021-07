Laudisa (GdS): “Inter, voto 6 al mercato. Si aspetta Nandez, ma non sarà il solo arrivo”

A meno di un mese dall'inizio ufficiale del campionato, Carlo Laudisa ha fatto i primi bilanci del mercato delle squadre di Serie A

A meno di un mese dall'inizio ufficiale del campionato, Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato della Gazzetta dello Sport, ha fatto i primi bilanci del mercato delle squadre di Serie A, Inter inclusa. Per i nerazzurri il voto è una sufficienza piena, 6. Ecco le motivazioni:

"Messi in sicurezza i conti con il sacrificio di Hakimi, ora si aspetta Nandez. Ma non solo lui: soprattutto in attacco vanno individuati i partner della LuLa, sperando che siano protagonisti".