Laurienté: “Con l’Inter che atmosfera. Grande gara col Barça, ma noi siamo pronti”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Armand Laurienté, attaccante del Sassuolo, ha parlato della sua esperienza in Serie A:

«E’ stato rapido, sono contento. Ma adesso viene il difficile: bisogna continuare così. Dionisi mi chiede di non esitare a dribblare, seguire l’istinto, prendere dei rischi, avere fiducia in me stesso».