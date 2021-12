Inter, Lautaro eguaglia Icardi e punta Cruz: il ‘Toro’ vuole superare Lukaku

I numeri dell'attaccante argentino Lautaro Martinez: il 'Toro' va a caccia di nuovi record con la maglia dell'Inter

L'occasione giusta per continuare a inseguire nuovi record. Inter-Torino rappresenta una partita che Lautaro Martinez vuole 'sfruttare'. L'argentino ha segnato nelle ultime cinque partite di fila, eguagliando il suo connazionale Mauro Icardi e punta Julio Cruz a 7, record in casa nerazzurra.

Quando vede il Toro, Lautaro si scatena: negli ultimi 4 incroci di campionato contro gli avversari, l’attaccante è sempre andato in rete: 4 gol, conditi da 2 assist. Se si ripetesse come nelle ultime uscite, sarebbe una striscia straordinaria. Ancor più se messa in fila col resto del raccolto: il 2021 è stata un’ottima annata per Martinez, bomber nerazzurro dell’anno solare con 22 reti in campionato.