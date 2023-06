Lautaro, 67 match stagionali: secondo solo a Bruno Fernandes. E dal 2024 11% di gare in più

"Dal 2018 al 2023 Varane ha giocato il 60% delle sue partite senza che fra queste ci fosse il limite minimo di riposo consigliato dalla FifPro (5 giorni). Nello stesso lasso di tempo ha trascorso 243 giorni in Nazionale, viaggiando per oltre 50.000 km e a una media di 22 fusi orari diversi. Anche Lautaro (67 match in stagione, secondo solo ai 70 di Bruno Fernandes) ormai ha perso il conto dei voli presi fra Italia e Argentina. Nell’ottobre del 2021 giocò a Buenos Aires contro il Perù e dopo 38 ore era già in campo con l’Inter. Si gioca tanto, si dorme poco e ci si fa male (686 infortuni in Premier, 679 in serie A, i due campionati più tormentati). Il che non conviene a nessuno: i calciatori soffrono, i club subiscono danni economici (19 giocatori del Liverpool hanno saltato almeno una giornata di campionato, anche per questo i Reds non si sono qualificati alla Champions e dovranno fare a meno delle sue ricchezze) e le competizioni perdono appeal (che danno per la Champions il Mbappé «zoppo» degli ottavi col Bayern)", riporta il Corriere della Sera.