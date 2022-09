Lautaro, un gol ogni 121 minuti con l’Argentina: solo Batistuta ha fatto meglio

Continuano a migliorare i numeri di Lautaro Martinez con l'Argentina: l'attaccante dell'Inter ha segnato anche nell'ultima amichevole contro l'Honduras, salendo così a quota 21 con la Seleccion. La Gazzetta dello Sport esalta il suo rendimento: "Nel 2022 nessuno segna in Albiceleste come Martinez: quest'ultima rete contro la nazionale centramericana ha permesso a Lautaro di migliorare il proprio record di gare consecutive a segno. Ora la striscia è arrivata a quattro partite e il totale fa 21 centri in appena 39 partite. Si viaggia alla media di una rete ogni 121' e, tra i giganti che ne hanno segnati almeno 20 con l'Argentina, in questo momento solo Batistuta (un gol ogni 119') ha numeri migliori di lui. Crespo (uno ogni 130') è stato appena superato di slancio".