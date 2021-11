Argentina, contro il Brasile Lautaro titolare accanto a Messi

Il calciatore nerazzurro giocherà dal primo minuto nella gara contro i brasiliani valida per la qualificazione ai Mondiali

Mentre in Italia tutti si preoccupano della sua crisi del gol, in Argentina Lautaro Martinez non solleva alcun dubbio. Anche nella gara contro il Brasile, che si giocherà quando in Italia domani sera sarà passata la mezzanotte, l'interista sarà titolare. Il ct Scaloni manderà lui accanto a Messi in campo dal primo minuto dopo l'infortunio che lo aveva messo ko prima della partenza da Parigi e che aveva sollevato il malumore di Leonardo.