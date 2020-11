In Argentina – Scaloni, zero dubbi su Lautaro: titolare contro il Perù

Scaloni ha solo un dubbio e non è Lautaro Martinez. Il giocatore nerazzurro, dicono i media argentini, sarà titolare nella gara contro il Perù di martedì. Per la formazione argentina è il quarto appuntamento delle qualificazioni verso il Qatar 2022. Questa dovrebbe essere la formazione in campo:

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez e Lucas Ocampos (o Nicolás González).

(Fonte: tycsports.com)