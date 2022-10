L’Inter aspetta il ‘ritorno’ di Lautaro. E da Inzaghi un attenzione particolare al Toro

Il tecnico ha parlato e coccolato l'attaccante che non va in gol dalla gara contro la Cremonese. In attesa di Lukaku servono le sue reti

"L’Inter coi cerotti va a Reggio Emilia con due punte vere oltre ai Primavera: Dzeko (col Sassuolo si è sempre accanito: sei gol totali) e Lautaro (in questo stadio esordì in A nel 2018). Il Toro è stato oggetto di attenzione particolare da parte del tecnico negli ultimi giorni: lavoro studiato in campo e coccole fuori. Senza Lukaku, il Toro ha lottato ma ha smarrito la mira come spesso gli è capitato in passato: non segna dal 30 agosto con la Cremonese, la prima gara con Rom fuori. L’argentino sarà chiamato ancora ai lavori forzati domani e mercoledì, in attesa di ricongiungersi subito dopo nell’unione cosmica col gemello belga: sarà davvero “nuova Inter” quando ci sarà pure la Lu-La", analizza La Gazzetta dello Sport.