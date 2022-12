AS – Lautaro, da titolare inamovibile a sostituto di lusso. Atteso il suo momento

Gli toccherà di nuovo la panchina. Lautaro Martinez, dicono in Argentina, entrerà dalla panchina anche nella gara contro l'Olanda. E spiegano che il suo ingresso potrebbe sparigliare le carte. "Inamovibile in Copa América, tassello fondamentale nella Finalissima contro l'Italia, l'ex Racing è un sostituto di lusso per ammazzare le gare o per rivoluzionare la situazione in attacco se non sta andando come vorrebbe l'allenatore", si legge su AS.