il Giornale – L’Inter c’è e vuole restare in corsa fino all’ultimo. Lautaro? Barça avvisato

Contro la Sampdoria sono arrivati tre punti preziosissimi per l’Inter. Una partita che ha regalato molti spunti: dai gol ritrovati di Lukaku e Lautaro fino all’ottima prestazione di Eriksen sempre più trascinatore della squadra. Il giorno dopo la gara, Il Giornale analizza così la vittoria dei nerazzurri: “E se avesse ragione Antonio Conte? L’Inter c’è, anche per la corsa al titolo. La squadra ascolta e mette in pratica il grido di battaglia del tecnico alla vigilia, batte la Sampdoria in scioltezza e si rimette in pista. Brava l’Inter a dettare la linea in avvio con un dominio totale. Soli 10 minuti e una squadra che sembra gigioneggiare, si diverte con quei tre davanti”

“Un dominio evidente, contro una Samp che sembra in gita nel deserto di San Siro. E così, quasi inevitabile, arriva il raddoppio griffato Lautaro Martinez al termine di un’altra azione manovrata da playstation contro le belle statuine blucerchiate. Proprio lui, Lautaro, criticato contro il Napoli in coppa Italia ma sempre nel mirino del Barcellona. «Che sia oggetto di attenzioni di mercato è risaputo, tante squadre lo vogliono. Se lui non manifesta la volontà di andare via, ce lo teniamo stretto», ha detto l’ad Marotta confermando, di fatto, l’insindacabilità dalla clausola da 111 milioni. Barça avvisato”.

“Alla fine, quel che conta è solo il risultato e i tre punti messi in saccoccia. Magari non scintillano, magari saranno decisivi ma da qui in avanti, davvero, tutto può essere possibile. Le prime della classe sono nel mirino. L’Inter c’è e vuole restare in corsa fino all’ultimo”.

(il Giornale)