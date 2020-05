“Lautaro-Barça: Messi in pressing. Inter-Mertens: sì”. E’ questo il titolo del trafiletto dedicato all’Inter dalla prima pagina di Tuttosport in edicola sabato 16 maggio 2020. In taglio alto si parla della ripartenza della Bundesliga: “Beato lui. Haaland è uno dei protagonisti più attesi della Bundesliga che riapre oggi per 4 mld di buone ragioni”. La copertina, invece, è dedicata alla Serie A. “Qui salta tutto! Ripartenza: alta tensione fra Serie A e Governo”.