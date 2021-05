Lautaro, il Barcellona si chiama fuori e cambia obiettivo: in corsa Real e Atletico

Il club blaugrana si ritira dalla corsa all'attaccante argentino dell'Inter: su di lui i due club di Madrid

Il Barcellona, dopo aver inseguito Lautaro Martinez per tutta la scorsa estate, ha deciso di cambiare obiettivo per l'attacco: secondo il Mundo Deportivo, infatti, le nuove priorità dei blaugrana sono Sergio Aguero e Memphis Depay, entrambi in scadenza di contratto, anche considerando che l'intenzione del Toro è quella di rimanere all'Inter. Sul numero 10 nerazzurro, invece, rimangono in corsa i due club di Madrid: Real e Atletico.